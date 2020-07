I portatili Samsung tornano in Italia (Di martedì 23 giugno 2020) Samsung torna nel mercato Italiano dei personal computer con tre portatili di fascia alta: Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion. L'arrivo sul sito Samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di elettronica di consumo è fissato al 30 giugno 2020. con prezzi che vanno dai 1.229 euro di Galaxy Book S ai 1.429 di Galaxy Book Ion e ai 1.699 di Galaxy Book Flex. Galaxy Book S Galaxy Book S punta al risparmio emergetico: il processore Intel Core di nuova generazione con Intel Hybrid Technology offre piena compatibilità con le applicazioni Windows 10, bilancia i processi ad alte prestazioni durante l'utilizzo e riduce il consumo della batteria quando non è in uso. La batteria che può durare fino a 17 ore e offre fino a 512 ... Leggi su agi

