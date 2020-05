METEO estremamente raro da vedersi | evoluzione incredibilmente esplosiva

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 9 maggio 2020) Quella che stiamo vivendo in questo inizio di weekend è probabilmente la quiete prima della tempesta, ma rischiamo di vederne delle belle anche in un'ampia parte d'Europa. Una depressione si sta organizzando sull'Iberia ed è già responsabile di primi temporali di carattere prefrontale su Spagna e Francia. Questo vortice sull'Iberia tenderà gradualmente ad avanzare verso est e nel contempo subirà un forte rinvogorimento determinato dalla discesa di correnti d'aria fredda d'origine artica dall'Europa Settentrionale. I contrasti termici si annunciano davvero eclatanti, in quanto in seno alla depressione in arrivo dall'Atlantico andranno ad interagire le correnti fredde artiche con l'aria molto più calda preesistente richiamata dalle latitudini afromediterranee. E' pazzesco osservare quella che sarà la contrapposizione di ...