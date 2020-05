L’Italia è grande: Paul Hildgartner, il re dello slittino a Sarajevo 1984 (Di sabato 9 maggio 2020) Prima di Armin Zoeggeler, l’Italia ha avuto un altro grandissimo campione nello slittino: Paul Hildgartner, capace di vincere due ori olimpici, a 12 anni di distanza l’uno dall’altro e in due specialità differenti, prima il doppio e poi il singolo. Paul Hildgartner, assieme a Walter Plaikner, ha conquistato il primo alloro olimpico per l’Italia nella storia dello slittino all’Olimpiade di Sapporo 1972. Già campioni del mondo, definiti “La coppia perfetta”, i gemelli altoatesini seppero pareggiare il conto con la fortissima e attesa coppia della Germania Est composta da Hornlein e Bredow. Una sfida all’ultimo millesimo che costrinse la giuria, al termine dell’ultima discesa, ad un’ora di consiglio prima di emettere il verdetto della vittoria ex-aequo. Dopo il bronzo ai Mondiali ’73 e l’oro agli Europei ... Leggi su oasport L’Italia è grande : la prima gemma mondiale di Deborah Compagnoni nel gigante di Sierra Nevada 1996

