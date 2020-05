Juve, Douglas Costa sempre in bilico: aumentano i dubbi, cessione verosimile (Di sabato 9 maggio 2020) Douglas Costa può lasciare la Juventus. Il giocatore brasiliano è rientrato in Italia da poche ore e osserverà i 14 giorni di quarantena insieme agli altri brasiliani della Juventus tornati a Torino ma nel frattempo si torna a discutere del suo apporto alla Juve e del suo futuro. Hellas Verona v Juventus - Serie A Le qualità di Douglas Costa non sono in discussione. E' difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche ma i continui problemi fisici continuano a condizionarne la carriera... Leggi su 90min Juventus : tornano anche Douglas Costa - Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli assenti

Juve : Douglas Costa - Danilo e Alex Sandro sono tornati a Torino

Anche Buffon al J Medical: visite mediche per il portiere della Juventus. Le immagini

Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accelerata per Tonali. Douglas Costa in partenza. Ibra e Donnarumma giorni decisivi per il futuro. La Fiorentina pensa ancora a Paquetá. Immobile e la Lazio i ...

