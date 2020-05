Fase 2: Urso, ‘Colao con imprenditori da Londra per mezz’ora, toppa peggio di buco’ (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘Non ci posso credere! Colao avrebbe riunito 10 importanti imprenditori, consentendo a ciascuno di parlare ben 3 minuti per conoscere le aspettative del mondo produttivo sulla riapertura. Questo al fine di mettere una toppa al fatto che nessun imprenditore sia presente nella sua mitica task force! Ovviamente in collegamento da Londra per mezz’ora in tutto. Si, avete capito bene, da Londra! Una toppa peggiore del buco. Pazzesco!”. Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, responsabile del settore Impresa del partito.L'articolo Fase 2: Urso, ‘Colao con imprenditori da Londra per mezz’ora, toppa peggio di buco’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Barbara D'Urso gioisce per la Fase 2/ "Finalmente posso riabbracciare mio figlio" (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘Non ci posso credere! Colao avrebbe riunito 10 importanti, consentendo a ciascuno di parlare ben 3 minuti per conoscere le aspettative del mondo produttivo sulla riapertura. Questo al fine di mettere unaal fatto che nessun imprenditore sia presente nella sua mitica task force! Ovviamente in collegamento daper mezz’ora in tutto. Si, avete capito bene, da! Unare del buco. Pazzesco!”. Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo, responsabile del settore Impresa del partito.L'articolo2:, ‘Colao condaper mezz’ora,di buco’ CalcioWeb.

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Non ci posso credere! Colao avrebbe riunito 10 importanti imprenditori, consentendo a ciascuno di parlare ben 3 minuti per conoscere le aspettative del mondo produttivo sul ...

Si torna a pedalare a Roma, con la fase 2 riapre la ciclabile del Tevere

Striscia La Notizia, nella puntata di venerdì 8 maggio, ha mostrato un fuori onda destinato a far discutere e che riguarda Live - Non è la d'Urso, andata in onda domenica 3 ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non ci posso credere! Colao avrebbe riunito 10 importanti imprenditori, consentendo a ciascuno di parlare ben 3 minuti per conoscere le aspettative del mondo produttivo sul ...