Coronavirus, il ministro Spadafora sulla Serie A: “Contagi in alcuni squadre non aiutano la ripresa. La prossima settimana si capirà” (Di sabato 9 maggio 2020) I casi di positività al Coronavirus registrati in alcune squadre di Serie A alla ripresa degli allenamenti individuali “non ci fanno ben sperare” in vista della possibile ripartenza. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora torna a parlare della decisione sul blocco definitivo o meno del campionato di calcio e la allontana ancora un po’, almeno sotto il profilo temporale. “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa”, ha detto il titolare dello Sport all’emittente bergamasca Seila tv riferendosi ai casi di positività – tutti asintomatici – registrati tra giocatori e staff di Fiorentina, Sampdoria e Torino. “La parola d’ordine, anche alla luce del recente ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie. Fase 2 - oggi Bolzano apre i negozi. Il ministro Boccia annuncia impugnazione. In Italia superati i 30mila morti

