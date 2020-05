Ambra Angiolini tutto l’amore in un video | recita Hikmet a Verissimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020) L’attrice e conduttricecon unmessaggio aha regalato al pubblico una bellissima poesia di. Lo ha fatto dal balcone di casa sua che si affaccia su Brescia al tramonto, momento della giornata chepreferisce. La poesia dita daper il pubblico dihato per il pubblico die per i suoi fan una bellissima poesia di, affacciata sul suo balcone a Brescia. Eccola: Anima mia chiudi gli occhi piano piano e come s’affonda nell’acqua immergiti nel sonno nuda e vestita di bianco il più bello dei sogni ti accoglierà anima mia chiudi gli occhi piano piano abbandonati come nell’arco delle mie braccia nel tuo sonno non dimenticarmi chiudi gli occhi pian piano i tuoi occhi marroni dove brucia una fiamma verde anima mia. Il consiglio di ...