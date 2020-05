Vieni da me, problema in studio. Caterina Balivo: “Ma un Wi-fi buono?” (Di venerdì 8 maggio 2020) Vieni da me, cade il collegamento con Alena Seredova. Caterina Balivo: “Ma un Wi-Fi buono in casa no?” Pochi minuti fa in diretta a Vieni da me Caterina Balivo ha avviato un collegamento da casa con il suo primo ospite di giornata, Alena Seredova. La modella e showgirl, in evidente dolce attesa, ha però fatto molto aspettare sia la conduttrice che i telespettatori a casa, a causa di una connessione non esattamente stabile, che a un certo punto non ha permesso di continuare l’intervista. Dopo alcuni tentativi non riusciti di comunicare nonostante il problema tecnico, la Balivo esclama: Alena, ma un Wi-Fi buono a casa no? Riuscendo così a sdrammatizzare e a raccogliere le risate dei pochi ospiti presenti in studio. La trasmissione è poi andata avanti con il gioco “A casa di?”, che invita i telespettatori a indovinare la proprietaria o il ... Leggi su lanostratv (Di venerdì 8 maggio 2020)da me, cade il collegamento con Alena Seredova.: “Ma un Wi-Fi buono in casa no?” Pochi minuti fa in diretta ada meha avviato un collegamento da casa con il suo primo ospite di giornata, Alena Seredova. La modella e showgirl, in evidente dolce attesa, ha però fatto molto aspettare sia la conduttrice che i telespettatori a casa, a causa di una connessione non esattamente stabile, che a un certo punto non ha permesso di continuare l’intervista. Dopo alcuni tentativi non riusciti di comunicare nonostante iltecnico, laesclama: Alena, ma un Wi-Fi buono a casa no? Riuscendo così a sdrammatizzare e a raccogliere le risate dei pochi ospiti presenti in. La trasmissione è poi andata avanti con il gioco “A casa di?”, che invita i telespettatori a indovinare la proprietaria o il ...

Pochi minuti fa in diretta a Vieni da me Caterina Balivo ha avviato un collegamento da casa con il suo primo ospite di giornata, Alena Seredova. La modella e showgirl, in evidente dolce attesa, ha per ...

