Turchia e Iran: amnistia per i criminali comuni, in galera intellettuali e dissidenti politici (Di venerdì 8 maggio 2020) Turchia e Iran, è “liberi tutti”. Lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha riproposto la questione dell’amnistia in relazione al sovraffollamento delle carceri non soltanto in Italia e nel resto d’Europa. Interessanti, da questo punto di vista, sono i casi di Turchia e Iran, che hanno attirato l’attenzione delle cronache internazionali per l’esclusione dei numerosi prigionieri politici dai provvedimenti di clemenza adottati dai rispettivi regimi. Nella Turchia di Erdogan, travolta anch’essa dalla pandemia, le carceri sono piene fino all’orloper l’arresto di decine di migliaia di supposti dissidenti, a partire dal presunto golpe fallito dai “gulenisti” nel luglio 2016. Quale migliore occasione dell’epidemia per mostrare benevolenza verso i propri oppositori, concedendogli l’amnistia in segno di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 maggio 2020), è “liberi tutti”. Lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha riproposto la questione dell’in relazione al sovraffollamento delle carceri non soltanto in Italia e nel resto d’Europa. Interessanti, da questo punto di vista, sono i casi di, che hanno attirato l’attenzione delle cronache internazionali per l’esclusione dei numerosi prigionieri politici dai provvedimenti di clemenza adottati dai rispettivi regimi. Nelladi Erdogan, travolta anch’essa dalla pandemia, le carceri sono piene fino all’orloper l’arresto di decine di migliaia di supposti, a partire dal presunto golpe fallito dai “gulenisti” nel luglio 2016. Quale migliore occasione dell’epidemia per mostrare benevolenza verso i propri oppositori, concedendogli l’in segno di ...

La guerra costa. E un Paese stremato dalle sanzioni e in piena emergenza Coronavirus, quel costo non può più sopportarlo. L’Iran starebbe ritirando almeno in parte le sue forze militari dalla Siria. I ...

Molte le scosse che si stanno registrando in diversi Paesi e che puntualmente riportiamo (le principali). Ancora una volta è il Pacifico a far registrare le maggiori scosse di terremoto, nettamente av ...

