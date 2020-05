Trovata la terapia contro il Covid | 48 pazienti | tutti guariti Il professor Venturi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) I risultati della ricerca verranno ufficialmente presentati lunedì, ma qualcosa si può anticipare: a quanto pare le voci sono tutte vere. Le trasfusioni di “plasma iperimmune” funzionanoil-19, costano poco e soprattutto ora è stato trovato un modo per farne su vasta scala. A spiegarlo è Alessandro, presidente del San Matteo di Pavia, ovvero l'ospedale che ha avuto in cura il “paziente 1” di Codogno e che già nei primi giorni di marzo ha iniziato a sperimentare il nuovo metodo (che in realtà è vecchio, per altre patologie viene usato dall'inizio del secolo scorso).non riesce a comprendere le polemiche nate sugli studi dei suoi medici: «Forse il fatto è che, mentre tanti virologi andavano in televisione, noi eravamo in laboratorio a lavorare», dice, ...