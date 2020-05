Agenzia_Ansa : La crisi del Covid-19 al centro di The State of the Union. Dalle 10 conferenza online con Conte, Lagarde e von Der… - Agenzia_Ansa : The State of the Union, Di Maio: 'In Europa adesso serve un salto di qualità' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus The State of the Union, al via la conferenza online. Interventi di Conte, Lagarde e von der Leyen - LA… - leo_the_teacher : @dainserk E sono d'accordo. Però se ti dico anche che non sono state violate leggi, né tantomeno dpcm, ci credi? - Nicola76381338 : Avanti tutta,the state of union -

Ultime Notizie dalla rete : The State The State of the Union, Lagarde: serve risposta di bilancio europea - Europa Agenzia ANSA The State of Union video conferenza Conte/ Diretta streaming: di cosa parlerà premier

«Serve una rotta concreta, è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera. Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta», ...

The State of the Union: il Coronavirus al centro della conferenza di quest’anno

Oggi, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 10:00, avrà inizio la conferenza annuale intitolata The State of the Union, che ogni anno si svolge a Firenze nella prima metà del mese di maggio. Nel 2020, ...

«Serve una rotta concreta, è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera. Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta», ...Oggi, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 10:00, avrà inizio la conferenza annuale intitolata The State of the Union, che ogni anno si svolge a Firenze nella prima metà del mese di maggio. Nel 2020, ...