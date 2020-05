Schianto contro un cinghiale nel bolognese | nell’impatto muore una guardia giurata

(Di venerdì 8 maggio 2020) Per settimane non abbiamo dovuto riportare di incidenti stradali, complice il lockdown che ci ha portato per lo più a stare a casa. Purtroppo quest’oggi dobbiamo scrivere di una vittima della strada. Parliamo di un uomo di 44 anni residente a Bologna che è morto ieri sera dopo un terribile incidente avvenuto in torno alle … L'articolounnel: nell’impattounaNewNotizie.it.

FOLIGNANO - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mazzoni di Ascoli il motociclista di 54 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale Villa Pigna di Folignano. Per cause ch ...Per settimane non abbiamo dovuto riportare di incidenti stradali, complice il lockdown che ci ha portato per lo più a stare a casa. Purtroppo quest’oggi dobbiamo scrivere di una vittima della strada.