Rupert Grint è diventato papà: fiocco rosa per la star di Harry Potter (Di venerdì 8 maggio 2020) La star di Harry Potter Rupert Grint ha avuto la sua prima figlia: la compagna dell'attore, Georgia Groome, ha partorito il 6 maggio. Rupert Grint è diventato padre: la sua compagna Georgia Groome ha partorito la loro prima figlia e la notizia è stata divulgata da un loro portavoce. La gravidanza dell'attrice era stata ufficializzata dopo che la coppia era stata fotografata per le strade di Londra. Noto in tutto il mondo per aver interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, l'attore Rupert Grint è anche il primo ad aver avuto un figlio del trio - che comprendeva Daniel Radcliffe ed Emma Watson - sui cui era incentrata la saga. Rupert Grint e Georgia Groome stanno insieme dal 2011 e la loro ... Leggi su movieplayer Rupert Grint : Ron di Harry Potter è diventato papà

