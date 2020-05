Real Madrid, incubo Jovic: frattura al piede, dovrà stare fermo due mesi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il periodo nero di Luka Jovic al Real Madrid non sembra arrestarsi: l’attaccante si è fratturato il piede. Stop di due mesi Incredibile sfortuna per Luka Jovic. L’attaccante serbo, arrivato in estate al Real Madrid e protagonisti di una stagione negativa, si è fratturato il piede. Le merengues hanno emesso un bollettino medico dove si evidenza una frattura extra-articolare all’osso del calcagno del piede destro, un infortunio molto delicato che dovrebbe richiedere circa due mesi di stop. Parte médico: Jović. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@RealMadrid) May 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Covid - studio KPMG : valore calciatori rischia di calare di quasi 10 miliardi (3 - 3 per la Serie A). Il giocatore più svalutato? Hazard del Real Madrid

