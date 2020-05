Prende a pugni il cane ripetutamente coi guantoni da boxe mentre si fa fare un video

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’allenamento, in salotto, consiste nelre asul muso il propriocoida. È quello che ha fatto una donna di Boise, negli Stati Uniti. La denuncia è arrivata dall’associazione The Animal Hope and Wellness Foundation dopo che ilè iniziato a circolare sui social. La ragazza, identificata col nome di London Miner, viene ripresacolpisce un pastore tedesco. Stando alle fonti locali, è stata accusata di maltrattamento di animali. L'articoloilcoidasi faun: denunciata proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ennesimo caso di violenza domestica in Italia, questa volta nella provincia di Roma, dove una 29enne incinta di Borgotrecase è stata presa a calci e pugni in pancia dal suo ragazzo. La donna ha chiama ...