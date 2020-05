Neymar partecipa al torneo benefico di poker “Stars call for action”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Una stella del calcio a un tavolo virtuale di. Domani, alle 20, l’attaccante del Psg e della nazionale brasiliana,, sara’ tra i protagonisti di fama internazionale che si riuniranno per Starsfor Action – Powered byStars, unonline dicon lo scopo di raccogliere fondi per gli aiuti umanitari in questa crisi globale per la pandemia Covid-19. Ildisi terra’ sulla piattaformaStars e sara’ trasmesso live su Twitch, Facebook e YouTube. Chi assistera’ alpotra’ anche contribuire alla causa con una donazione, tramite il pulsante “dona”. Intorno al tavolo virtuale, oltre ai padroni di casa, James Hartigan e Lex Veldhuis, ci saranno l’attore Hank Azaria e il giornalista, autore e sceneggiatore Andy Bellin, oltre ad altre star di livello mondiale ...