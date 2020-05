Natalia Borges | Pancia sospetta per la modella | lady Lavezzi è incinta?

(Di venerdì 8 maggio 2020)sono in isolamento sulle spiagge mozzafiato di Saint Barths. Scattano i rumors circa unagravidanza: la risposta della. Ezequiel, in quarantena, ha trovato l’amore: l’ex calciatore del Napoli, da qualche settimana, ha ufficializzato la relazione con lae attrice brasiliana: entrambi stanno trascorrendo questa delicata … L'articoloper la? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MichelleSant35 : RT @ultracarnem: • Controle - Natalia Borges Polesso ( Romance ) - espadacriminalx : RT @ultracarnem: • Controle - Natalia Borges Polesso ( Romance ) - ultracarnem : • Controle - Natalia Borges Polesso ( Romance ) -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Borges

CheDonna.it

Se Lavezzi, ormai, non ha più paura – né tantomeno vergogna – di mostrare il proprio innamoramento, deve anche mettere in conto i possibili rumors che potrebbero essere alimentati. Specialmente in que ..."Non posso resistere a questo sorriso" scrive su Instagram l'attrice e modella Natalia Borges pubblicando un selfie scattato con il suo compagno, l'ex azzurro Ezequiel Lavezzi. Visualizza questo p ...