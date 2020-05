Michelle Hunziker: “Io e mia figlia Aurora non abbiamo segreti. Parliamo anche della vita sessuale” (Di venerdì 8 maggio 2020) Michelle Hunziker parla del rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker (43 anni) in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale tedesco ‘Gala Magazine’ ha raccontato il bellissimo rapporto che ha con la figlia Aurora Ramazzotti (23 anni). Un legame sincero tra madre e figlia che viene spesso mostrato sui social. L’ultimo post Instagram di Michelle è infatti dedicato ad Aurora: “La complicità con una figlia è ciò che scalda di più il cuore di una mamma”. “Io e mia figlia non abbiamo segreti. Parliamo di tutto, anche della sua vita sentimentale e sessuale. Io non faccio lo stesso, per quanto lei vorrebbe. Ma ci sono cose della madre che una figlia non deve sapere”, confessa Michelle Hunziker. “Mi ha insegnato molto, in particolare come crescere con una madre così ... Leggi su tpi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : tra di loro confessioni bollenti

Michelle Hunziker fa arrabbiare Aurora | A rischio la complicità tra mamma e figlia | Video

Michelle Hunziker - “Io e mia figlia parliamo della nostra vita sotto le lenzuola” (Di venerdì 8 maggio 2020)parla del rapporto con laRamazzotti(43 anni) in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale tedesco ‘Gala Magazine’ ha raccontato il bellissimo rapporto che ha con laRamazzotti (23 anni). Un legame sincero tra madre eche viene spesso mostrato sui social. L’ultimo post Instagram diè infatti dedicato ad: “La complicità con unaè ciò che scalda di più il cuore di una mamma”. “Io e mianondi tutto,suasentimentale e sessuale. Io non faccio lo stesso, per quanto lei vorrebbe. Ma ci sono cosemadre che unanon deve sapere”, confessa. “Mi ha insegnato molto, in particolare come crescere con una madre così ...

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - fattoquotidiano : Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso… - annatomasi1 : RT @TwocentsTweets: .@m_hunziker è una protagonista @QuiMediaset_it; #GiovannaBotteri è un volto @Raiofficialnews che in questo periodo ved… - venti4ore : Michelle Hunziker versione rocker à pogo terrazzo con shirt degli - TwocentsTweets : .@m_hunziker è una protagonista @QuiMediaset_it; #GiovannaBotteri è un volto @Raiofficialnews che in questo periodo… -