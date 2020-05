Il Mes fa litigare la maggioranza: i 5 Stelle insorgono, a Pd e Renzi va bene (Di venerdì 8 maggio 2020) Adesso c’è la conferma dell’Eurogruppo: il Mes, per dirla con le parole di Roberto Gualtieri, «potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al CoVid-19». La Commissione, sentenzia il ministro dell’Economia dopo la ri Leggi su iltempo Basta litigare - è il momento di procedere uniti. Conte chiude la polemica tra M5S e Pd. L’ultima parola sul Mes spetterà al Parlamento (Di venerdì 8 maggio 2020) Adesso c’è la conferma dell’Eurogruppo: il Mes, per dirla con le parole di Roberto Gualtieri, «potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al CoVid-19». La Commissione, sentenzia il ministro dell’Economia dopo la ri

Adesso c’è la conferma dell’Eurogruppo: il Mes, per dirla con le parole di Roberto Gualtieri, «potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione ...

giuseppe conte roberto gualtieri

Cinquantacinque miliardi sono tanti, ma possono risultare anche insufficienti quando si mettono in fila le richieste dei ministri e le attese di tante categorie bloccate dal virus. E così per evitare ...

