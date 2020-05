Edilizia, per la ripresa il Consiglio dei Ministri chiama Lombardi (FederCepi) (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La dottoressa Isabella Imperato, responsabile dell’Ufficio per il Coordinamento dei dati e delle misure finanziarie del Dipartimento Casa Italia, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha di recente comunicato al presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi, il coinvolgimento dell’Associazione in tutti i tavoli tecnici attivati presso il dipartimento. Il Dipartimento Casa Italia ha il compito di “sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti indirizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica degli edifici”. (art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45). In particolare, coordina gli ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - dal superbonus per l’edilizia green al voucher fino a 500 euro per bici e monopattini : cosa c’è nel decreto Maggio

