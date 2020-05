Bruxelles, in piazza il “cimitero” dei cuochi: “Rischiamo morte del settore” (Di venerdì 8 maggio 2020) Bruxelles, 8 mag – Tutto il mondo è paese: anche in Belgio il settore della ristorazione è piegato dal coronavirus. E in piazza, nella capitale Bruxelles, i cuochi hanno disposto a terra circa mille divise da cuoco: un “cimitero” che vuole essere un grido di aiuto nei confronti del governo, ritenuto incapace di rispondere ai bisogni del settore ora in ginocchio. Mille divise da cuoco: un “cimitero” Mille divise da cuoco che ricoprono per intero la principale piazza di Bruxelles, la Gran Place: i cuochi così vogliono rappresentare le mille morti dei professionisti del settore della ristorazione distrutto dal coronavirus. Secondo la tv locale Rtbf, la dura protesta del settore dell’HoReCa serve a lanciare l’allarme dopo due mesi di chiusura obbligatoria dei ristoranti: secondo loro c’è bisogno di un colpo di mano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 maggio 2020), 8 mag – Tutto il mondo è paese: anche in Belgio il settore della ristorazione è piegato dal coronavirus. E in, nella capitale, ihanno disposto a terra circa mille divise da cuoco: un “cimitero” che vuole essere un grido di aiuto nei confronti del governo, ritenuto incapace di rispondere ai bisogni del settore ora in ginocchio. Mille divise da cuoco: un “cimitero” Mille divise da cuoco che ricoprono per intero la principaledi, la Gran Place: icosì vogliono rappresentare le mille morti dei professionisti del settore della ristorazione distrutto dal coronavirus. Secondo la tv locale Rtbf, la dura protesta del settore dell’HoReCa serve a lanciare l’allarme dopo due mesi di chiusura obbligatoria dei ristoranti: secondo loro c’è bisogno di un colpo di mano ...

