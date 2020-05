Amici Speciali, al via programma di Maria De Filippi. Ma Vanessa Incontrada che fine ha fatto? (Di venerdì 8 maggio 2020) Ormai è tutto pronto per “Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia”, il programma ideato da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 maggio. L’intenzione è quella di realizzare qualcosa di concreto contro l’emergenza legata al Coronavirus. Nelle ultime ore il cast è stato svelato nella sua interezza. Giuliano Peparini si occuperà della direzione artistica. I concorrenti saranno invece sette cantanti e cinque ballerini: Irama, The Kolors, Michele Bravi, Gaia, Giordano, Alberto Urso, il rapper Random e i ballerini Andreas, Javier, Alessio Gaudino, Umberto e Gabriele. E la giuria? Stellare, composta da Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato. C’è solo un’assenza che fa rumore. Quella di Vanessa Incontrada. L’attrice aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano Amici Speciali - tornano le squadre : la richiesta dei fan su Gaia e Irama

Il cantante Irama è noto al grande pubblico per aver vinto la diciassettesima edizione del talent show “Amici“. Proprio grazie al talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Irama ha costruito la su ...

Nasce il 12 giugno del 1993, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Si dedica con impegno al ballo a partire dall’età dei 15 anni, quando si iscrive ai p ...

