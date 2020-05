Xbox Series X: annunciato il logo 'Ottimizzato per Series X' (Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi è ovviamente una giornata molto attesa per i fan dell'universo Xbox e in generale per tutti i giocatori che guardano con interesse a una next-gen ormai imminente (a meno di brutte sorprese) ma con ancora diversi punti interrogativi. Oggi si terrà infatti un nuovo Inside Xbox dedicato a Xbox Series X che dovrebbe concentrarsi praticamente solo sui progetti third-party e prettamente multipiattaforma.L'elenco di titoli rumoreggiati è davvero incredibile ma al di là dei rumor abbiamo una certezza non da poco riguardo l'evento che inizierà alle 17:00 italiane che va al di là della presenza di Assassin's Creed Valhalla. Microsoft ha infatti svelato su Twitter che tutti i titoli che verranno mostrati saranno ottimizzati per Xbox Series X.L'occasione dell'annuncio è stata perfetta anche per mostrare un logo, un bollino, che d'ora in avanti ... Leggi su eurogamer Xbox Series X - l'evento di giugno si concentrerà su console e servizi : verrà svelato anche prezzo e data?

Xbox Series X pronta all’Inside Xbox del 7 maggio : quali giochi next-gen vedremo?

PS5 e Xbox Series X : alcuni titoli EA per l'attuale generazione di console riceveranno un 'upgrade' gratuito su next-gen (Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi è ovviamente una giornata molto attesa per i fan dell'universoe in generale per tutti i giocatori che guardano con interesse a una next-gen ormai imminente (a meno di brutte sorprese) ma con ancora diversi punti interrogativi. Oggi si terrà infatti un nuovo Insidededicato aX che dovrebbe concentrarsi praticamente solo sui progetti third-party e prettamente multipiattaforma.L'elenco di titoli rumoreggiati è davvero incredibile ma al di là dei rumor abbiamo una certezza non da poco riguardo l'evento che inizierà alle 17:00 italiane che va al di là della presenza di Assassin's Creed Valhalla. Microsoft ha infatti svelato su Twitter che tutti i titoli che verranno mostrati saranno ottimizzati perX.L'occasione dell'annuncio è stata perfetta anche per mostrare un, un bollino, che d'ora in avanti ...

XboxItalia : Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto… - XboxItalia : Vuoi vedere i nuovi titoli per Xbox Series X? Bene, noi vogliamo mostrarteli. Guarda per la prima volta il gamepla… - NyaSenko : RT @XboxItalia: Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto spesso… - supercicciolo : RT @XboxItalia: Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto spesso… - InstantGamingIT : Xbox rivela il logo 'Ottimizzato per Series X' per i giochi compatibili next-generation -