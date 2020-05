Smantellata una finta associazione benefica in divisa, 3 denunce (Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una finta associazione, ramificata in tutta Italia e con base ai Castelli Romani, e’ stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Roma e dai poliziotti della Questura capitolina, che hanno denunciato tre persone per utilizzo di segni distintivi contraffatti e per raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza.Il ‘Corpo’ – che agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalita’ di assistenza a malati, feriti e persone bisognose – vantava una struttura gerarchica di tipo ‘militare’, con tanto di ‘Comando generale’, utilizzo di uniformi, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento, nonche’ ‘reclutamento’ di appassionati del mondo militare, che pagavano per l’iscrizione una quota annuale commisurata al grado ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - scoperta e smantellata una finta associazione benefica (Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una, ramificata in tutta Italia e con base ai Castelli Romani, e’ stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Roma e dai poliziotti della Questura capitolina, che hanno denunciato tre persone per utilizzo di segni distintivi contraffatti e per raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza.Il ‘Corpo’ – che agiva sotto le mentite spoglie di un’senza scopo di lucro con finalita’ di assistenza a malati, feriti e persone bisognose – vantava una struttura gerarchica di tipo ‘militare’, con tanto di ‘Comando generale’, utilizzo di uniformi, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento, nonche’ ‘reclutamento’ di appassionati del mondo militare, che pagavano per l’iscrizione una quota annuale commisurata al grado ...

