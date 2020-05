achilli_ : RT @ElmecTwitt: Nella sua intervista su @L_Imprenditore @BallerioMartina racconta il costante impegno della nostra BU #Elmec3D nella stampa… - barmuc : RT @SkyTG24: Guardate come è stato accolto questo paziente appena dimesso da un ospedale degli #StatiUniti. Neanche le #infermiere hanno re… - DelbonoDaniela : È il santo compatrono, quello che i napoletani hanno amato per secoli, perché si è dedicato alla città anima e corp… - marino29b : RT @dariovioli: ?? CORONAVIRUS - I MEDICI RUSSI PRONTI A LASCIARE L'ITALIA Sono arrivati in Lombardia il 25 marzo, alcuni di loro hanno ai… - dustypoems : RT @laragazzacarla_: “A parte la mancanza di armadietti personali, non abbiamo nemmeno gli spogliatoi dove cambiarci quando andiamo in ospe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale degli Meno contagi, più tamponi e accessi più "responsabili" agli ospedali VeneziaToday Ospedale degli Alpini all’esame Fase 2 Si valuta la chiusura a fine maggio

Il responsabile sanitario Valoti: «Emergenza posti letto cessata, ora monitoriamo la ripresa delle attività economiche: se i contagi non aumentano, smantelliamo». Ottantotto i pazienti accolti in un m ...

Riflettori su cura plasma, ma la comunità scientifica frena

La terapia a base di plasma dei guariti per il trattamento dell’infezione Covid-19 è sotto i riflettori e continua ad accendere grandi speranze in attesa dei risultati delle sperimentazioni in corso a ...

