Nintendo ha registrato un utile operativo di 3 | 3 miliardi di dollari nell' ultimo anno

Nintendo sta cavalcando l'onda del successo in questo momento, grazie all'incredibile popolarità di Switch (incluso il modello Switch Lite più economico) e alle grandi vendite software che hanno generato profitti da capogiro. Secondo il recente report finanziario, Nintendo ha registrato un utile operativo di oltre $ 3,3 miliardi durante lo scorso anno fiscale.L'anno fiscale passato (1 aprile 2019-30 marzo 2020) includeva titoli di successo come Pokémon Spada e Scudo e Animal Crossing: New Horizons. Ci sono stati anche molti altri titoli che hanno piazzato oltre un milione di unità. Nintendo ha anche lanciato Switch Lite durante questo periodo, che ha aggiunto ulteriori 6,19 milioni al totale hardware di Nintendo. A tutto ciò aggiungiamo il business mobile e un aumento degli abbonati Nintendo Switch Online e otterremo un profitto operativo di $ 3,3 miliardi.

Nintendo lo scorso anno ha superato i 3,3 miliardi di profitti con un aumento del 9%: Mario Kart 8 Deluxe guida la classifica dei giochi più venduti su Switch. NOTIZIA di Luca Forte — 07/05/2020 Ninte ...

Nintendo: +33% utile 2019-20 a 2,2 mld euro, piu' vendite con lockdown

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Il gruppo giapponese Nintendo, specialista dei videogiochi, ha registrato nell'esercizio 2019-2020 un utile netto di 256,8 miliardi di yen (2,24 milia ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Il gruppo giapponese Nintendo, specialista dei videogiochi, ha registrato nell'esercizio 2019-2020 un utile netto di 256,8 miliardi di yen (2,24 miliardi di euro).