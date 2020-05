"Il coronavirus colpisce più i neri e le minoranze" (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli uomini e le donne di colore hanno quasi il doppio di probabilità di morire se contagiati dal coronavirus, rispetto ai bianchi in Inghilterra e nel Galles, secondo l’Office for National Statistics (Ons). Lo scrive la Bbc sul proprio sito. Secondo Robert Cuffe, responsabile delle statistiche della tv britannica, questa statistica non spiega completamente le ragioni del rischio più elevato, perché non tiene conto dello stato di salute attuale delle persone, non considera se si trovano in condizioni di alta densità demografica, o se sono esposte al virus perché ricoprono ruoli di prima linea (personale medico o sanitario, addetti al pubblico...) o altre differenze tra le comunità che possono aumentare il rischio.L’analisi dell’Ufficio nazionale di statistica (Ons) mostra che la disuguaglianza rimane anche dopo aver preso in ... Leggi su huffingtonpost Il coronavirus colpisce più i neri e le minoranze

Airbnb e UBER - Coronavirus colpisce duro : migliaia di licenziamenti

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpisce Una misteriosa sindrome legata al Coronavirus colpisce i bambini AGI - Agenzia Italia Plasma per curare Covid-19, via alla sperimentazione: coinvolti tutti gli ospedali pugliesi

«Saranno coinvolti nella sperimentazione tutti i reparti Covid pugliesi individuati dal piano ospedaliero dell’emergenza - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – la battaglia c ...

Coronavirus, la cura con il plasma funziona? Domande e risposte

Intanto anche l’Emilia Romagna chiede di poter avviare la sperimentazione: «La Regione avvii anche in Emilia-Romagna la sperimentazione della terapia con plasma iperimmune per i malati di Covid-19, co ...

