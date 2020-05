Grave lutto per Enrico Nigiotti, il cantante rinuncia ad Amici Speciali (Di giovedì 7 maggio 2020) Enrico Nigiotti si &eGrave; trovato costretto ad aprirsi in confidenze con i suoi fan, per spiegare il perché della sua non partecipazione al programma Amici Speciali di Maria De Filippi. A quanto pare il cantante sta passando un periodo terribile: &eGrave; stato infatti colpito da un lutto terribile proprio poche settimane fa. La perdita: “Una persona molto importante” Non si sa molto in merito a chi sarebbe la persona che Enrico Nigiotti ha perso, né se si sia trattato di una perdita improvvisa. Tutto ci&oGrave; che sappiamo l’ha detto il cantante nelle stories del suo profilo Instagram: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in ... Leggi su thesocialpost Enrico Nigiotti | Grave lutto dietro il no ad Amici Speciali

