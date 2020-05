Esame di maturità: torna la tesina e orale “dal vivo” (Di giovedì 7 maggio 2020) Niente tototema, niente notte prima degli esami, ma l’esame sì, quello ci sarà e sarà in presenza. La maturità 2020 prende forma: un colloquio orale dal vivo della durata massima di 60 minuti e che varrà fino a un massimo di 40 punti. A giudicare i maturandi sarà una commissione composta da professori interni e un commissario esterno, il presidente. La data di inizio è il 17 giugno, quello che sarebbe stato il giorno del primo scritto, il tema di italiano. Leggi su vanityfair Come sarà il nuovo esame di maturità

Azzolina : “Esame di maturità solo orale - durerà un’ora e varrà fino a 40 punti”

