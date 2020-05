“Eccoci” Bianca Guaccero | l’annuncio esalta i suoi telespettatori | è tutto deciso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Alla finesta tornando alla normalità. Non tanti ci avrebbero scommesso un paio di mesi fa e invece, scongiurando catastrofi, anche la tv prende il suo naturale ritmo: e trai tanti anche per Detto Fatto! Il 4 maggio è stata una data importante per l’Italia e anche per la tv. L’allentamento delle misure di lockdown hanno portato alle ripresa di numerosi programmi Rai e Mediaset come Vieni da me, Uomini e Donne, nella versione classica, e Mattino 5, con la conduzione a due di Francesco Vecchi e Federica Panicucci. In questi giorni si è parlato molto anche del ritorno di Detto Fatto su Rai2 e ora la conferma della ripresa della trasmissione di tutorial è arrivata proprio dasui social. Su Instagram la conduttrice pugliese ha dichiarato: “Da lunedì si ricomincia, faròda sola, perciò anche voi a ...