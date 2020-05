Dybala carico | la Joya non vede l’ora di ricominciare

Leggi su calcionews24

Paulo Dybala non vede l'ora di tornare: già oggi alla Continassa dopo la notizia della negatività al Coronavirus Dopo settimane di snervante attesa, la notizia che tutti aspettavamo: Paulo Dybala è finalmente guarito dal Coronavirus. I medici della Juventus gli hanno giù assicurato che potrà riprendere molto presto, naturalmente dopo accurati e minuziosi controlli. Come scrive Gazzetta oggi si presenterà alla Continassa per parlare con staff e dottori e capire quando potrà. Già entrare nel centro sportivo bianconero sarà per lui un nuovo inizio.