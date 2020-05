Detto Fatto torna lunedì 11 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Bianca Guaccero Sospeso dal 12 marzo per un caso di positività al Coronavirus di una delle truccatrici in servizio alla Rai di Mecenate a Milano, da dove va in onda, Detto Fatto ritorna nel pomeriggio di Rai 2, da lunedì 11 maggio, con Bianca Guaccero. Nel rispetto delle regole e delle indicazioni necessarie, la conduttrice sarà in studio in compagnia di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, che proporranno le loro rubriche, adattandole anche al periodo di emergenza. Carla, ad esempio, inaugurerà una nuova rubrica dal titolo La Sfida degli Armadi, durante la quale si collegherà con alcune telespettatrici che si sfileranno per comporre l’outfit più giusto per una determinata occasione con i capi che hanno nei loro armadi e darà loro i suoi preziosi consigli. Jonathan riproporrà la sua Superclassifica Jon, ... Leggi su davidemaggio Detto Fatto ritorna lunedì 11 maggio in Tv - Guaccero : “Farò tutto da sola”

Detto Fatto sta per tornare : il messaggio di Bianca Guaccero per la fase 2

