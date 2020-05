Covid-19, Zaia spiazza tutti: “Il Veneto è pronto ad aprire tutto e subito” (Di giovedì 7 maggio 2020) Covid-19, Zaia è pronto ad aprire tutto e subito: ecco infatti quanto dicihiarato in queste ore dal Presidente della Regione Veneto. Da qualche giorno è partita la Fase 2 con la graduale ripartenza di diverse attività, ma Luca Zaia non ci sta e preme per riaprire tutto e subito. Ecco infatti quanto dichiarato in queste … L'articolo Covid-19, Zaia spiazza tutti: “Il Veneto è pronto ad aprire tutto e subito” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Fase 2 Covid-19 - Zaia : “Veneto può aprire tutto - non ritiro le ordinanze”

Coronavirus - approvato piano sanitario degli ospedali non-Covid in Veneto. Zaia : “Tamponi obbligatori e visite solo una persona alla volta”

Covid - Zaia obbliga le mascherine in strada : “Come il casco in moto” (Di giovedì 7 maggio 2020)-19,ade subito: ecco infatti quanto dicihiarato in queste ore dal Presidente della Regione. Da qualche giorno è partita la Fase 2 con la graduale ripartenza di diverse attività, ma Lucanon ci sta e preme per rie subito. Ecco infatti quanto dichiarato in queste … L'articolo-19,: “Ilade subito” proviene da www.inews24.it.

luiselladb : @vicevongola veramente è partita la campagna contro Zaia stanno diffondendo notizie per cui Zaia vuole il vaccino… - cristina_lev : RT @corriereveneto: #coronavirus @zaiapresidente: «Banca del sangue dei malati Covid guariti». Curati i primi 12 pazienti - infoitinterno : Zaia: «Banca del sangue dei malati Covid guariti». Curati i primi 12 pazienti - lavocedelne : Zaia sollecita Governo su riaperture in linea con Friuli e sui tamponi precisa: “Vanno fatti mirati non a caso”… - Tersite66 : fatto... #M5S #DiMaio #Salvini #pd #Zingaretti #Conte #Lombardia #coronavirus #COVID19 #COVID2019 #COVID #Veneto… -