Coronavirus, la fase 2 della Francia: dipartimenti classificati a seconda della crisi e misure di allentamento specifiche, da lunedì riaprono quasi tutte le scuole (Di giovedì 7 maggio 2020) La Francia è pronta a ripartire dopo il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus, seppur con gradualità e a seconda delle specificità dei territori. Il Premier Edouard Philippe ha confermato che, a seguito dei risultati epidemiologici degli ultimi giorni, lunedì prenderà il via l’inizio progressivo dell’allentamento del confinamento. “E’ una nuova tappa nella lotta contro l’epidemia, è una buona notizia per la Francia e per i francesi. Inizieremo da lunedì un processo molto graduale che durerà come minimo diverse settimane”, ha annunciato il Premier. “Lunedì molte francesi e molti francesi saranno contenti di ritrovare un po’ di libertà, un po’ dello spazio che è loro mancato, della natura che è loro mancata. Io penso che molti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia - Borrelli su Fase 2 : Se virus riparte - inasprimento

E' malata di Coronavirus dal 23 febbraio ed è ancora in isolamento nella sua abitazione di Firenze. Ha lanciato un appello via Facebook: "Mi chiamo Patty, sono affetta da Coronavirus dal 23 febbraio, ...

Sono 38 su 293 persone sottoposte a test i positivi al Covid-19 che lavorano a vario titolo, per il Flamengo. Tra questi tre calciatori della prima squadra, sei sono invece dirigenti e membri dello st ...

