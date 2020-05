Ci è arrivato pure il governo: le banche non fanno atti d’amore. Patuanelli: “Alcune non collaborano” (Di giovedì 7 maggio 2020) Alla fine l’ha scoperto anche il governo: le banche non sono propense agli atti d’amore. A prenderne atto è stato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso del question time al Senato. Ma dietro questo passo avanti in termini di consapevolezza si nasconde, in realtà, l’ennesimo scaricabarile di Conte & co. Per il governo è tutta colpa delle banche Il ministro, infatti, ha sostenuto che “gli effetti del decreto liquidità scontano l’atteggiamento di alcuni istituti bancari che non collaborano come dovrebbero”, aggiungendo poi che “è anche vero che l’impianto normativo funziona”. Insomma, se gli imprenditori italiani sono rimasti a secco non è colpa di una norma così confusionaria e scarsamente incisiva da portare lo stesso presidente del Consiglio a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 maggio 2020) Alla fine l’ha scoperto anche il: lenon sono propense aglid’amore. A prenderne atto è stato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano, nel corso del question time al Senato. Ma dietro questo passo avanti in termini di consapevolezza si nasconde, in realtà, l’ennesimo scaricabarile di Conte & co. Per ilè tutta colpa delleIl ministro, inf, ha sostenuto che “gli effetti del decreto liquidità scontano l’atteggiamento di alcuni istituti bancari che non collaborano come dovrebbero”, aggiungendo poi che “è anche vero che l’impianto normativo funziona”. Insomma, se gli imprenditori italiani sono rimasti a secco non è colpa di una norma così confusionaria e scarsamente incisiva da portare lo stesso presidente del Consiglio a ...

