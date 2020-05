Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Tele) – Acquisti diffusi ae sui listini azionari europei, favoriti dal positivo dato sul commercio estero cinese e dalle misure approntate dalle banche centrali inglese e norvegese. Frattanto, la BCE ha confermato all’Europarlamento che farà tutto il necessario, proporzionando gli stimoli alle condizioni dell’economia. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +244 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,94%. Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,81%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,54%, composta Parigi, che cresce di un modesto +0,69%. Bene il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,81% sul ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - La Spagna ha registrato 213 decessi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri (244). Il totale delle vittime della pandemia nel ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Euro in calo sul valutario, con la divisa unica che torna a trattare sotto 1,08 dollari e testa il supporto a 1,0785, mentre la sterlina e' in rialzo ...