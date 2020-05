Beatles | online il film Chapter 27 sulla morte di John Lennon

(Di giovedì 7 maggio 2020) Con la loro musica ihanno segnato intere generazioni.su Amazon Prime arriva ildell’iconaSolo l’altro giorno si celebrava il cinquantenario dall’uscita dell’ultimo album dei. Per i fan deiaprile e maggio sono due mesi drammatici. Il 10 aprile 1970, in un’ormai celeberrima intervista, Paul McCartney annunciava la sua uscita dal gruppo, rendendo ufficiale la fine dei Fab Four. Una settimana dopo usciva il suo primo disco solista. A un mese di distanza, l’8 maggio 1970 usciva “Let It Be“, ultimo atto ufficiale della band che ha cambiato il mondo e che si congedava facendo uscire contemporaneamente anche un documentario, diretto da Michael Lindsay Hogg, che raccontava le sedute di registrazione, compreso il leggendario concerto sul tetto del quartier generale della Apple Records ...

A quasi 50 anni da "Let it be", capolavoro e ultimo tributo dei Beatles alla loro storia, una nuova sorpresa per gli amanti dei Fab Four: l'inedito Angel in disguise, pezzo che Paul McCartney e Ringo ...Un maggio particolarmente importante per i fan dei Beatles, e nello specifico di Paul McCartney e di Ringo Starr. Sarà infatti possibile prendere parte a un’asta che vede entrambi gli artisti protagon ...