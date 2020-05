Barbara D’Urso | l’ospite scoppia in un pianto a dirotto durante l’intervista

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Anche in questo periodo difficileD’Urso non ha mai smesso di entrare nelle case degli italiani con i suoi caffeucci. Domenica Live è l’unico suo programma che è stato messo in stand by, ma va comunque in onda praticamente tutta la settimana con Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Carmelita ha confidato che lavorare in questa situazione “è difficile”. “Se prima c’erano dieci persone per fare una cosa, oggi ce ne sono tre. Fanno i turni, così alcune professionalità si ritrovano a coprire più ruoli, anche inediti”, ha detto. Gli ospiti sono praticamente azzerati: “Mediaset ha chiesto due persone al massimo in studio e come avete visto, a Pomeriggio Cinque non c’è più nessuno con me. Abbiamo rivoluzionato anche la ...