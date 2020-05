Amici Speciali, Enrico Nigiotti lutto: “Non me la sento di partecipare” (Di giovedì 7 maggio 2020) Amici Speciali, Enrico Nigiotti racconta perchè non parteciperà: “Ho perso una persona importante” Era il lontano 2009 quando Enrico Nigiotti partecipò alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Sono passati anni ma Enrico è tra gli ex allievi che non ha mai smesso di fare parlare di sé e del suo successo. Dopo aver fatto sognare milioni di telespettatori con la sua storia d’amore con Elena D’Amario, ex allieva della stessa edizione ed oggi ballerina professionista di Amici, Enrico ha partecipato diverse volte al Festival Di Sanremo. Poi la conferenza stampa del Serale di Amici 19, la presentazione di Amici All Star, oggi Amici Speciali, e il nome di Enrico tra i primi partecipati certi. Adesso invece nella lista dei concorrenti Nigiotti non c’è ed è lui stesso a spiegarne il motivo: “Ho perso una ... Leggi su lanostratv Enrico Nigiotti in lutto "Ad Amici Speciali non ci sarò"/ "Mio rapporto con Maria..."

Amici Speciali - Enrico Nigiotti costretto a rinunciare : cosa sta accadendo

