Ai tempi del virus sono i balconi i veri protagonisti

(Di giovedì 7 maggio 2020) E' incredibile: in questi giorni istati i grandi: Daisi è cantato durante la clausura per far vedere che si era insieme e che comunque si condivideva l'avversità. Dai, il 25 aprile, perdurando la “reclusione”, si è cantato “Bella ciao”. Ho anche visto in televisione la storia di un ragazzo e una ragazza che, incontratisi da un balcone all'altro, siinnamorati e messi insieme. Oggi leggo una tragedia: a Roma è stato trovato il cadavere di un uomo carbonizzato. Dov'era? Su un balcone. Mi chiedo: possibile che non se ne sia accorto nessuno?