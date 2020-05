Whiskey Cavalier, sul Canale 20 la spy story che sa di romantic comedy (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fbi, Cia ed Nsa mai così vicine ed unite tra di loro: solo la tv poteva riuscire in questa impresa, e solo una serie televisiva poteva renderla una spy story che fonde azione e commedia. Whiskey Cavalier, in onda da questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle 21:15, sul Canale 20, ripropone sulla tv free un genere che non si vedeva da un po' di tempo, quello, appunto, della spy comedy.Nome in codice... ... Leggi su blogo WHISKEY CAVALIER sul 20 dal 6 maggio - cast e trama del telefilm

Whiskey Cavalier - la serie con Scott Foley e Lauren Cohan in onda dal 6 maggio su 20

Stasera in tv | 6 maggio 2020 | la serie Whiskey Cavalier (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fbi, Cia ed Nsa mai così vicine ed unite tra di loro: solo la tv poteva riuscire in questa impresa, e solo una serie televisiva poteva renderla una spyche fonde azione e commedia., in onda da questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle 21:15, sul20, ripropone sulla tv free un genere che non si vedeva da un po' di tempo, quello, appunto, della spy.Nome in codice... ...

LuciferAddicted : RT @zazoomnews: Whiskey Cavalier la serie con Scott Foley e Lauren Cohan in onda dal 6 maggio su 20 - #Whiskey #Cavalier #serie #Scott http… - lamescolanza : Da stasera andrà in onda, sul 20, 'Whiskey Cavalier' - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Whiskey Cavalier: la nuova serie approda in prima TV sul 20 - periodicodaily : Whiskey Cavalier: la nuova serie approda in prima TV sul 20 - zazoomnews : Whiskey Cavalier la serie con Scott Foley e Lauren Cohan in onda dal 6 maggio su 20 - #Whiskey #Cavalier #serie… -