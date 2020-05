Vieni da Me, scivolone di Povia. E la Balivo non perdona (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vieni da Me è da poco tornato in onda dopo una lunga pausa, ma Caterina Balivo ha già dovuto affrontare un duro scontro in diretta con uno dei suoi ospiti. Si tratta del cantante Giuseppe Povia che, durante l’intervista, si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta né alla conduttrice né a gran parte del pubblico, che si è scatenato sui social. Caterina Balivo non le manda certo a dire e, seppur sempre gentile e amichevole, non ha paura di dire la sua quando è in disaccordo su qualcosa. Lo ha dimostrato durante uno scontro con il cantante Povia, ospite a Vieni da Me attraverso un collegamento video. Durante l’intervista, infatti, Povia si è lasciato andare ad una battuta che non è passata inosservata e che molti hanno giudicato inopportuna: Io sono fissato per le pulizie – ha affermato il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 maggio 2020)da Me è da poco tornato in onda dopo una lunga pausa, ma Caterinaha già dovuto affrontare un duro scontro in diretta con uno dei suoi ospiti. Si tratta del cantante Giuseppeche, durante l’intervista, si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta né alla conduttrice né a gran parte del pubblico, che si è scatenato sui social. Caterinanon le manda certo a dire e, seppur sempre gentile e amichevole, non ha paura di dire la sua quando è in disaccordo su qualcosa. Lo ha dimostrato durante uno scontro con il cantante, ospite ada Me attraverso un collegamento video. Durante l’intervista, infatti,si è lasciato andare ad una battuta che non è passata inosservata e che molti hanno giudicato inopportuna: Io sono fissato per le pulizie – ha affermato il ...

infoitcultura : Vieni da Me, scivolone di Povia. E la Balivo non perdona - blogtivvu : L'ennesimo scivolone di Povia con una battuta infelice a 'Vieni da me': 'Sono un gay mancato, mi piace fare le puli… - AhahahGiulia : @SirDistruggere Premesso che ritengo sia un pessimo scivolone della Hunziker, perché è body shaming e non si fa, pe… -