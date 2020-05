Tennis | ATP e WTA con il Player Relief Program distribuiscono 6 milioni di dollari ad 800

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Come scritto daCircus, attraverso il, ATP e WTA hanno raccolto la cifra ragguardevole di 6diche servirà ad aiutare circa 800ti colpiti dalla sospensione dei tornei a causa della pandemia. Novak Djokovic aveva anticipato la notizia, poi confermata da un comunicato ufficiale. Non si conoscono ancora i criteri di accesso al fondo, ma l'idea è che maggiore è il montepremi vinto in carriera, meno si potrà attingere a questo aiuto. Così il comunicato stampa di ATP e WTA: "Gli organi di governo delmondiale si sono riuniti per raccogliere oltre 6diper creare unma di soccorso volto a sostenere i giocatori particolarmente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Ilè una dimostrazione positiva di come lo sport sia stato capace di unirsi in ...