Paolo Bonolis e i rapporti con Mediaset | “Cazzotti e carezze | come in Rai”

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 6 maggio 2020)e il rapporto con. Il conduttore fa chiarezza: “in Rai, talvolta sono, in altri casi cazzotti” Niente tv, ma il campione della comunicazione ‘spettacolare’ rimane sempre lui:. L’istrionico conduttore in forza asi è raccontato in una lunga intervista concessa a Fanpage.it, facendo il punto sul momento … L'articoloe icon: “Cazzotti ein Rai” proviene da Gossip e Tv.