Maurizio Costanzo punta il dito contro Briatore: “Attento a quello che dici” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus, Maurizio Costanzo riprende Briatore. Secondo Costanzo, l’imprenditore dovrebbe fare attenzione a parlare di argomenti così delicati Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesL’epidemia di Coronavirus ha avuto conseguenze devastanti non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la salute e anche la psiche delle persone con il lockdown, la chiusura delle attività commerciali, con tutte le drammatiche conseguenze del caso. In questi ultimi giorni, Flavio Briatore ha fatto pubblicamente un appello quanto mai controverso: ha chiesto di riaprire le discoteche. “Se non riapriamo le discoteche i ragazzi andranno nelle case degli altri, si infetteranno e infetteranno le famiglie. Finché non ci sarà un vaccino, dovremo convivere con questo virus. Dobbiamo temerlo e ... Leggi su chenews Maurizio Costanzo sul nuovo programma : “Pensato per chi sfonda i divani”

Maurizio Costanzo asfalta Briatore : il monito del giornalista

Maurizio Costanzo contro Briatore/ "Riaprire le discoteche? Attento quando parli" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus,riprende. Secondo, l’imprenre dovrebbe fare attenzione a parlare di argomenti così delicati Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesL’epidemia di Coronavirus ha avuto conseguenze devastanti non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la salute e anche la psiche delle persone con il lockdown, la chiusura delle attività commerciali, con tutte le drammatiche conseguenze del caso. In questi ultimi giorni, Flavioha fatto pubblicamente un appello quanto maiverso: ha chiesto di riaprire le discoteche. “Se non riapriamo le discoteche i ragazzi andranno nelle case degli altri, si infetteranno e infetteranno le famiglie. Finché non ci sarà un vaccino, dovremo convivere con questo virus. Dobbiamo temerlo e ...

Noovyis : (“Ecco cosa sei”. Maurizio Costanzo contro Flavio Briatore. La bacchettata in diretta dopo quell’uscita di Mr. Bill… - zazoomnews : Maurizio Costanzo contro Briatore- Riaprire le discoteche? Attento quando parli - #Maurizio #Costanzo #contro… - zazoomblog : “Ecco cosa sei”. Maurizio Costanzo contro Flavio Briatore. La bacchettata in diretta dopo quell’uscita di Mr. Billi… - AnnaScampini : RT @LaVainar: Buongiorno, a-mici! Io sono un 3, ma verso sera sarò un 8. Il 7 è Maurizio Costanzo! Ma il 6 che cazzo sta facendo? https://t… - giovellga : @NuzzoDiBiase Per Maurizio Costanzo sarà un dramma “ Tuttio e DiBiate, Tatuti a tutti ????@%#¥£$ #%££$$£. “Cosa avrà voluto dire???” -