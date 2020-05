Intel: LGA 1200 vs LGA 1700 (Di mercoledì 6 maggio 2020) La 10th gen di processori desktop marchiata Intel si avvicina, ma il resto della roadmap del colosso di Santa Clara mostra un taglio drastico col passato. Intel LGA 1200 – 10th Gen & 11th Gen Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato della decima generazione di processori Intel e di alcuni piani a livello costruttivo. Uno dei dati che abbiamo accennato nel suddetto articolo è la possibile compatibilità del socket LGA 1200. Sembrerebbe infatti, secondo i dati diffusi dal colosso di Santa Clara, che sia in progetto una compatibilità tra i prodotti della nuova serie Comet Lake-S e quelli della serie Rocket Lake-S. Tale compatibilità permetterà l’utilizzo della medesima scheda madre con differenti processori: portando a un possibile upgrade solo della CPU. In passato il cambio di CPU era sinonimo di sostituzione anche per la scheda ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 6 maggio 2020) La 10th gen di processori desktop marchiatasi avvicina, ma il resto della roadmap del colosso di Santa Clara mostra un taglio drastico col passato.LGA– 10th Gen & 11th Gen Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato della decima generazione di processorie di alcuni piani a livello costruttivo. Uno dei dati che abbiamo accennato nel suddetto articolo è la possibile compatibilità del socket LGA. Sembrerebbe infatti, secondo i dati diffusi dal colosso di Santa Clara, che sia in progetto una compatibilità tra i prodotti della nuova serie Comet Lake-S e quelli della serie Rocket Lake-S. Tale compatibilità permetterà l’utilizzo della medesima scheda madre con differenti processori: portando a un possibile upgrade solo della CPU. In passato il cambio di CPU era sinonimo di sostituzione anche per la scheda ...

Seguendo la tendenza di AMD, anche Intel sembra voler presentare un nuovo socket (LGA 1700) che sarà decisamente più longevo rispetto ai predecessori. Le schede madri LGA 1700 destinate a restare sul ...

