Il segreto anticipazioni | Marcela trova una pistola | Adolfo e Rosa rischiano grosso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Cosa nasconde Matias, cosa scoprirà? E che cosa vuole Francisca dalla marchesa, perchè si nasconde senza mostrarsi? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo! Arrivano per voi leche ci rivelano proprio la trama de Ilin onda domani 7 maggio 2020. A quanto pare Francisca vuole tornare a diventare una ricca proprietaria terriere e forse vuole anche riprendersi la sua Villa, per questo probabilmente ha nel mirino Don Ignacio! Ma a quanto pare ha avuto anche delle pretese che Isabel non sta rispettando… Che cosa succederà quindi nella prossima puntata? La marchesa sembra essere presa dal trambusto causato dallo sciopero e dai problemi causati dai minatori ma Francisca non transige e vuole quello che ha chiesto… IL: LA TRAMA DI DOMANI 7 MAGGIO 2020e Tomás ...