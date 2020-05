Firenze: scooter rubato offerto su Internet. Ai domiciliari un 39enne (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Firenze, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è iniziata quando il proprietario della Vespa si è reso conto che una identica a quella che gli era stata rubata nell'ottobre 2019 era in vendita online, senza libretto e ad un terzo del valore di mercato richiesto per il modello Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è iniziata quando il proprietario della Vespa si è reso conto che una identica a quella che gli era stata rubata nell'ottobre 2019 era in vendita online, senza libretto e ad un terzo del valore di mercato richiesto per il modello

FirenzePost : Firenze: scooter rubato offerto su Internet. Ai domiciliari un 39enne - lmisculin : @Game_Set_Match_ Per ora soltanto Firenze ha presentato un progetto simile, ma il governo ha fatto capire che potre… - piumoncino : @PalliCaponera Mi riferivo a Firenze infatti, ascolterò il consiglio e attenderò la fine dell’estate come si fa con gli scooter ?? - Angela23763271 : RT @DarioNardella: Come ripartono i trasporti a #Firenze? ?? mezzi pubblici: aumento corse, controlli e sanificazioni ?? ampliamento rete #… - CeciliaDelRe : RT @DarioNardella: Come ripartono i trasporti a #Firenze? ?? mezzi pubblici: aumento corse, controlli e sanificazioni ?? ampliamento rete #… -