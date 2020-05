Bellanova | Lavoratori stranieri vanno regolarizzati | non sono qui per fare tappezzeria

Leggi su blogo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La ministra per le Politiche agricole e forestali Teresa(Italia Viva) riaccende le tensioni nella maggioranza in merito alla regolarizzazione dei. Si parla di 600mila persone.a Radio 1 dice stamattina che la sua "non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, rifletterò sulla mia permanenza al governo. Nonqui per".Secondo"per anni si è fatta passare l'idea che gli immigrati vengono a toglierci il lavoro. Invecefondamentali in agricoltura, ma anche come badanti. Puntiamo a un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, rinnovabile".Sul tema della regolarizzazione le sensibilità nella maggioranzadiverse. Come spiega Vito Crimi, reggente del M5S, il punto "non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari ma l'emersione ...