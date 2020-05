Xbox Series X: Microsoft rivela la schermata di avvio della console (Di martedì 5 maggio 2020) In previsione dell'evento che Microsoft terrà il 7 maggio, la società ha pubblicato un nuovo breve video che mostra la schermata di avvio di Xbox Series X, la console next-gen in arrivo alla fine di quest'anno.La schermata di avvio indica semplicemente il logo Xbox, mentre il suono può ricordare quelli di Windows nell'era XP e Vista. Nonostante sia una cosa marginale, è chiaro che Microsoft stia lanciando ai suoi fan diversi piccoli indizi su ciò che devono aspettarsi dalla prossima console.Oltre alla schermata di avvio, Microsoft promette di rivelare di più sui suoi titoli Xbox Game Studios durante l'estate. "A luglio, dedicheremo il tempo a concentrarci sugli incredibili giochi di Xbox Game Studios", spiega Jerret West, responsabile del marketing di Microsoft. "Alcuni dei nostri team di studio non vedono l'ora di mostrare ai fan il gameplay ed ... Leggi su eurogamer Xbox Series X : Halo Infinite uscirà nei tempi prestabiliti - 15 studi first-party al lavoro su diversi giochi

